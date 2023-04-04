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حدث غير مسبوق.. ترامب يصل نيويورك للمثول امام المحكمة


وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك حيث سيمثل أمام محكمة لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت ترامب في مطار لاغوارديا آتية من فلوريدا بعد رحلة استمرّت ساعتين ونصف الساعة، ووصل الرئيس السابق إلى "برج ترامب" ودخله تحت حراسة أمنية مشدّدة.

وكانت لقطات تلفزيونية أظهرت موكبا يغادر منزل ترامب في مارالاغو للتوجّه إلى نيويورك، المدينة التي صنع فيها الرئيس السابق اسمه وحيث يأمل في استغلال مثوله أمام المحكمة لاستثارة حملة تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.

وحمل العشرات أعلاما مؤيدة لترامب وأعلاما أميركية واصطفوا على طول الطريق الذي مرّ فيه الموكب، فيما أفادت وسائل إعلام أميركية أن قاض أصدر حكما بعدم السماح بالكاميرات التلفزيونية داخل قاعة المحكمة

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