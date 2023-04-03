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"الناتو": فنلندا ستنضم للحلف رسميا يوم غد الثلاثاء


أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن فنلندا ستنضم رسميا إلى الحلف يوم غد الثلاثاء.

وقال ستولتنبرغ في تصريحات صحفية إن "فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتبارا من غد الثلاثاء وستشارك في كافة اجتماعاته"، معلنا أن "فنلندا ستقدم للحلف قوات مدربة ومعدات وعددا كبيرا من قوات الاحتياط".

وأشار إلى أن "حدودنا البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا للحلف"، مضيفا: " لم نر حتى الآن أي تغيير في تموضع روسيا نوويا ونراقب الوضع بحذر".

 

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"الناتو": فنلندا ستنضم للحلف رسميا يوم غد الثلاثاء
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