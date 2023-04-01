كوريا الشمالية تتهم اوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، أن كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي تتمتع بنفوذ كبير، اتهمت أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.

واستندت كيم يو جونج في تأكيدها إلى عريضة على الإنترنت في أوكرانيا وقع عليها أقل من ألف شخص حتى الآن.

وقالت كيم إن "مثل هذه العريضة قد تكون مخططا سياسيا من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنها لم تقدم أي أدلة على هذا الزعم".

وعقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، جرى تقديم عريضة شعبية نُشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكراني يوم الخميس تدعو أوكرانيا إلى نشر أسلحة نووية على أراضيها أو تسليح نفسها بأسلحة نووية.

وبحلول ظهيرة اليوم السبت، وقع على العريضة 611 شخصا، وهو عدد أقل بكثير من 25 ألف توقيع لازمة للاستجابة من زيلينسكي.

وتقيم كوريا الشمالية علاقات أوثق مع الكرملين وسط عزلة مشتركة فرضها الغرب على البلدين ودعمت بيونجيانج موقف موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، بما في ذلك ضمها اللاحق لأجزاء من أوكرانيا في تحرك استنكرته أغلب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بوصفه غير مشروع. وتنفي كوريا الشمالية تزويد موسكو بالأسلحة.