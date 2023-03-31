ترامب اول رئيس امريكي سابق يواجه تهما جنائية اثناء ترشحه للرئاسة

وجهت رئاسة الادعاء العام في ولاية منهاتن ، الاتهام الى الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بدفعه اموال صامتة الى نجمة الافلام الإباحية "ستورمي دانيلز" ليصبح بذلك اول رئيس امريكي سابق يواجه تهماً جنائية اثناء ترشحه للرئاسة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ، ان " ضجة كبيرة تحدثها هيئة المحلفين الكبرى في منهاتن لإدانة ترامب بدفع ما يزيد عن 130 الف دولار من الاموال الصامتة لنجمة اباحية..و بهذا يصبح اول رئيس سابق يتم اتهامه جنائياً".

كما اكدت صحيفة وول ستريت جورنال ، ان " هيئة المحلفين الكبرى في منهاتن تدين ترامب بدفع اموال صامتة لنجمة اباحية عشية انتخابات عام 2016 "