الصفحة الدولية

روسيا تعفي سفيريها في لاتفيا وإستونيا: توتر دبلوماسي


أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، قرارا بإعفاء سفيري بلاده في لاتفيا وإستونيا، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية.

وأشارت وكالة نوفوستي الروسية إلى أن قرار الرئيس بوتين جاء على خلفية الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على روسيا وخفض التمثيل الدبلوماسي.

في السياق ذاته، طلبت الخارجية الروسية من أحد موظفي السفارة الإستونية في موسكو مغادرة روسيا.

وقالت في بيان، بحسب وكالة سبوتنيك، إنه استدعت القائمة بأعمال إستونيا في روسيا، جان فانامولدر، في 31 آذار/ مارس، وتم تقديم مذكرة احتجاج على طرد إستونيا لموظف في السفارة الروسية لدى تالين، في 24 آذار/مارس، دون إبداء أي أسباب.

وأضافت أنه "استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، تم إعلان أحد دبلوماسيي سفارة إستونيا شخصًا غير مرغوب فيه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب اول رئيس امريكي سابق يواجه تهما جنائية اثناء ترشحه للرئاسة
الجيش الإيراني يحذر: سنرد بحزم على أي اعتداء على وحدة اراضي الجمهورية
عقب اتهامه بالتجسس.. بايدن يطالب روسيا بالافراج عن غيرشكوفيتش
امريكا تعترف بضعفها امام الصين.. ماذا قالت قواتها؟
الكشف عن موعد مثول ترامب أمام المحكمة
روسيا تعفي سفيريها في لاتفيا وإستونيا: توتر دبلوماسي
البرلمان التركي يوافق على انضمام فنلندا لحلف "الناتو"
فرنسا تلغي الزامية الحصول على لقاح كورونا
موسكو: لسنا في حالة حرب مع بريطانيا
فورا.. البيت الابيض يطالب الامريكيين بمغادرة روسيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك