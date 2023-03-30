الصفحة الدولية

موسكو: لسنا في حالة حرب مع بريطانيا


أكد سفير روسيا في المملكة المتحدة أندريه كيلين، اليوم الخميس، أن موسكو ليست في حالة حرب مع بريطانيا، مؤكداً أنه لا حديث عن قطع العلاقات الآن.

وقال كيلين: "نحن لسنا في حالة حرب، لكن وجهات نظرنا حول ما يحدث في أوروبا متناقضة كليا. وهذا يضعنا بعيدا جدا عن بعضنا البعض".

و أضاف: "البريطانيون هم المبادرون بإظهار العداء تجاهنا، ونحن لن نكون المبادرين لتحسينها. سننتظر حتى يصلوا لمرحلة النضج، وفهم الحاجة لترميم العلاقة".

وأعرب السفير عن أمله في أن يتخلص تاريخ العلاقات الدبلوماسية الروسية البريطانية الممتد لقرون من تشوهات المرحلة الحالية".

وفي وقت سابق، شدد كيلين أن "بريطانيا لن تتراجع عن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب".

وكانت حدة التوتر بين البلدين قد زادت عقب إعلان وزارة الدفاع البريطانية عن إمداد أوكرانيا بقذائف مزودة باليورانيوم المنضب تخترق الدروع، وذلك لاستعمالها في دبابات "تشالنجر 2" البريطانية الصنع والتي منحتها للجيش الأوكراني.

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