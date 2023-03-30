هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء، بأن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن مركز الهزة في قضاء سايمبيلي بأضنة.

وذكرت أن الهزة وقعت على عمق 9.38 كيلومترات.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 ضربا جنوب شرق تركيا ومناطق شمال سوريا في 6 فبراير الماضي، وكان مركز الهزات محافظة كهرمان مرعش التركية، وأعقبتهما مئات الهزات الارتدادية، الأمر الذي تسبب بوفاة عشرات الآلاف من الناس، وخلف دمارا ماديا هائلا.