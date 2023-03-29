وزير الدفاغ الامريكي : واشنطن لا تلمس أي جدوى في تزويد كييف بمسيّرات لانعدام فرصها امام الدفاعات الجوية الروسية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن واشنطن لا تلمس أي جدوى في تزويد كييف بمسيّرات MQ-9 Reaper، حيث فرصها معدومة أمام الدفاعات الجوية الروسية.

وقال أوستن خلال جلسة استماع بشأن الميزانية: "منصة الطائرات المسيرة هذه لن تصمد إذا حاولوا تطبيقها في هذه البيئة".

وأضاف: "ستسقطه منظومات الدفاع الجوي الروسية".

واعتبر أنه من غير المرجح أن تزود MQ-9 القوات الأوكرانية بأي قدرات إضافية مقارنة بالطائرات الغربية بدون طيار "الأصغر والأسرع والأكثر ذكاء".

وأشار إلى أنه وفقا للبنتاغون، فإن الجيش الأوكراني الآن يحتاج أكثر من أي شيء إلى الدفاع الجوي والمدرعات والأسلحة بعيدة المدى.

وبدوره، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، عن تأييده لرأي وزير الدفاع الأمريكي.

وفي صباح 14 مارس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة مسيرة أمريكية MQ-9، اقتربت من منطقة الحظر الجوي الروسي فوق البحر الأسود، وأن مقاتلتين روسيتين اعترضتاها، وأنها سقطت دون أن تطلق المقاتلتان النار عليها.