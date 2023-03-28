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الدفاع الروسية تعلن اسقاط صاروخ امريكي بعيد المدى في اوكرانيا


أكّدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت صاروخا أميركيا بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد على تسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشن هجوم مضاد تستعد له.

وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومترا ووعدت الولايات المتحدة بتسليمها ل‍كييف بداية شباط/ فبراير "أسقط الدفاع المضاد للطائرات 18 صاروخ هايمارس وصاروخا موجها من طراز GLSDB".

وصواريخ GLSDB التي تعني "القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من الأرض"، هي أجهزة ذات قطر صغير وعالية الدقة تصنعها شركتا "بوينغ" الأمريكية و"ساب" السويدية، يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 150 كيلومترا وبالتالي تهديد مواقع روسية، خصوصا مستودعات الذخيرة.

وأصرّت أوكرانيا على أنها "تحتاج إلى هذه الأسلحة لتدمير خطوط الإمداد الروسية وبالتالي تعويض النقص في قوتها البشرية وفي الذخيرة استعدادا لهجومها المضاد المقبل لصد القوات الروسية التي تحتل أجزاء كبيرة من جنوب أوكرانيا وشرقها".

وكان الغربيون مترددين في تسليم أوكرانيا منظومات صواريخ بعيدة المدى خوفا من استخدامها لضرب الأراضي الروسية والتسبب في تصعيد الحرب.

لكن كييف تعهّدت مرات عدة أنها لن تستخدمها إلا لمهاجمة أهداف في الأراضي المحتلة.

وفي 3 شباط/ فبراير، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسلم صواريخ GLSDB ل‍أوكرانيا من دون تحديد موعد.

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