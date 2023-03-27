الصفحة الدولية

روسيا ترحب بتطبيع العلاقات بين سوريا والسعودية


رحب ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، اليوم الاثنين، بتوجه السعودية وسوريا نحو إعادة فتح سفارتي البلدين.

وقال بوغدانوف في تصريحات صحفية: "هذه خطوة جيدة من الجانبين. كانت هناك اتصالات، وستبقى قائمة على ما اعتقد، نرحب بتطبيع العلاقات بين سوريا والسعودية ودول عربية أخرى".

وردا على سؤال حول مشاركة موسكو في هذه العملية، قال بوغدانوف: "نحن نعمل دائما مع جميع الأطراف المعنية كأصدقاء وشركاء، وندعو إلى تطبيع العلاقات بين بعضهم البعض".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية أن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولها إن السعودية وسوريا اتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وأكدت الخارجية السعودية الخميس بدء مباحثات مع الخارجية السورية لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية.

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