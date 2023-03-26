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تركيا.. اعتماد ترشيح أردوغان وكليتشدار أوغلو لانتخابات الرئاسة


وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو لخوض انتخابات الرئاسة.

وأشارت اللجنة الأحد إلى أنها دققت في طلبات الترشيح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية لغاية 23 مارس، في إطار الجدول الزمني المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحسب نص القرار الذي نشرته اللجنة عبر موقعها الالكتروني، فقد تبين أنه لا يوجد أي نقص في أوراق المرشح رجب طيب أردوغان، الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

كما أشارت إلى عدم وجود نقص في أوراق المرشح كمال كليتشدار أوغلو الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي".

ووافق أعضاء اللجنة العليا بالإجماع على طلبي ترشيح أردوغان وكليتشدار أوغلو.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة والرئاسية في تركيا في 14 مايو المقبل.

وكان أردوغان وصف الانتخابات القادمة في بلاده بأنها ستكون "تاريخية ومفصلية".

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