الدفاع الروسية: تدمير مروحية و14 مسيرة ومقتل أكثر من 400 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى مقتل 440 جنديا أوكرانيا على خمسة محاور قتال أساسية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، إن قواتها قضت على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، ونحو 90 جنديا على محور كراسني ليمان، وما يزيد عن 200 جندي على محور دونيتسك، و60 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى نحو 20 جنديا على محور خيرسون.

وتضمنت خسائر الجيش الأوكراني على هذه المحاور 6 مدافع هاوتزر D-30، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة "أكاتسيا"، وراجمة صواريخ "غراد"، ومدفعا ذاتي الحركة Krab بولندي الصنع، ومدفع M777 أمريكي الصنع، ومحطتي رادار لمكافحة البطاريات AN / TPQ-50 أمريكية الصنع، ومستودعي ذخيرة في دونيتسك وخاركوف، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

وفيما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 84 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 128 منطقة

إسقاط مروحية من طراز "مي-8" في دونيتسك

تدمير 14 طائرة بدون طيار واعتراض 7 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 404 طائرات، و225 مروحية، و587 3 طائرة بدون طيار، و414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 415 8 دبابة ومدرعة أخرى، و 1073 راجمة صواريخ، و4440 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9126 مركبة عسكرية خاصة.