الصفحة الدولية

ترامب يعلق على الاتفاقية السعودية الايرانية


علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية مع إيران برعاية صينية مطلع الشهر الجاري.

وفي مقابلة هاتفية مع موقع "NEWSMAX" الأمريكية ، قال ترامب، إن " السعودية توصلت إلى اتفاق مع إيران والصين هي من نسقت لأجل التوصل لهذا الاتفاق وليس الولايات المتحدة".

وأثارت مداخلة ترامب الهاتفية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف ترامب "الصين تسيطر على الشرق الأوسط نوعا ما ولا أحد يعلم حتى ماذا يحدث".

وأعرب ترامب عن اندهاشه مما يحدث على الساحة الدولية بالقول هذا أمر لا يصدق كل هذا حدث تحت حكم بايدن".

ودعا ترامب إلى التفكير بجدية إزاء التقارب الروسي الصيني قائلا: " روسيا والصين معا الآن وشكلا وحدة وقاما بإضافة إيران وكوريا الشمالية وآخرين أيضا، أمر لا يصدق وكل هذا حصل خلال السنة والنصف الماضية".

وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية في العاصمة بكين أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات وممثلياتهما بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

وكانت الرياض قد أعلنت في يناير/كانون الثاني عام 2016 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد محاولة اقتحام لمتظاهرين  لسفارة المملكة وقنصليتها في إيران على خلفية إعدام السلطات السعودية اية الله الشيخ نمر النمر .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لافروف: الولايات المتحدة تخطت جمع حدود اللباقة في محاولات إثبات هيمنتها على العالم
ترامب يعلق على الاتفاقية السعودية الايرانية
أنقرة تتهم الإدارة الأمريكية: تريد استمرار أزمة أوكرانيا
روسيا تكشف عن "تهديدات" في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
وسط تهديدات قانونية.. ترامب ينظم اول تجمع انتخابي مع انصاره
بوتين: سننشر أسلحة نووية في روسيا البيضاء
مستشار سابق للبنتاغون يكشف أخطر سيناريو لتطور الصراع في أوكرانيا
ترامب يحذر من "الموت والدمار" والسبب غريب!
كوريا الشمالية تختبر غواصة \"مسيّرة\": قادرة على شن هجوم نووي
صحيفة تكشف: أمريكا سترسل مقاتلات قديمة للشرق الأوسط
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
محمد مهدي جاسم : احسنت تقرير مفصل ...
الموضوع :
الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين
فيسبوك