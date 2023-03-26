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أنقرة تتهم الإدارة الأمريكية: تريد استمرار أزمة أوكرانيا


أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن الإدارة الأمريكية باستثناء بعض أقطابها تريد استمرار أزمة أوكرانيا، وأشار إلى أهمية مبادرة الصين للتسوية وضرورة بحثها.

وقال قالن بحسب قناة NTV التلفزيونية: "ما رأيته خلال زيارتي إلى واشنطن، فيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية، الأجواء صعبة للغاية، وباستثناء بعض الأسماء في الإدارة الأمريكية، فإنهم يريدون مواصلة الحرب. وللأسف يرون أن الحرب ستستمر. هذه خسارة كبيرة ليس فقط على روسيا وأوكرانيا ولكن أيضا على المنطقة والعالم".

وأضاف: "منذ البداية نحن نتمسك بسياسة متوازنة ضد الحرب. هذا الصباح، الرئيس رجب طيب أردوغان أشار مرة أخرى إلى ذلك في المحادثات الهاتفية مع بوتين. ولدى الصين مبادرات تتطلب اهتماما شديدا".

وأشار إلى أن الغرب تجاهل المبادرة الصينية حول أوكرانيا "حتى لا يتم منح الثقة ل‍بكين".

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