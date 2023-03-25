وسط تهديدات قانونية.. ترامب ينظم اول تجمع انتخابي مع انصاره

اكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، انه سينظم تجمعا انتخابيا في ولاية تكساس، في موقع يقول منتقدون إنه سيستميل أنصاره من اليمين المتطرف.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لتعزيز حملة رئاسية بينما يواجه خطر اتهامات جنائية.

وقال ترامب في وصفه، : "أول تجمع انتخابي كبير" له من أجل السباق للرئاسة في عام 2024، دعا ترامب أنصاره إلى التجمع في مطار بمدينة واكو في تكساس وتشجيعه بينما يحاول نيل ترشيح الحزب الجمهوري".

وتحيي مدينة واكو الذكرى الثلاثين لمداهمة قام بها عملاء اتحاديون على طائفة الفرع الداوُدي الدينية هناك وأسفرت عن مقتل 86 شخصا، من بينهم أربعة أفراد من جهات إنفاذ القانون، ويعتبر بعض ممن ينتمون لليمين المتطرف أن المداهمة لحظة فارقة من تجاوزات الحكومة.

واوضح المتحدث باسم حملة ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه "تم اختيار واكو لأنها تقع بين عدة مراكز سكانية رئيسية ولديها البنية التحتية اللازمة لاستضافة حدث كبير".

وتشكل سلسلة من التحقيقات الجنائية المستمرة تهديدا قانونيا متناميا لترامب.

ومن بين هذه التحقيقات واحد في مانهاتن يتعلق باتهامه بمنح نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مبالغ مالية لشراء صمتها خلال حملته عام 2016 للوصول للبيت الأبيض.

وسعى ترامب إلى تصوير قضية مانهاتن على أنها ذات "دوافع سياسية" واستغلها في جمع أموال وحشد مؤيدين. وأطلق أمس الجمعة تحذيرا مروعا قال فيه إن البلاد ستشهد "موتا ودمارا" محتملا إذا اتُهم بارتكاب جريمة.

وعادة ما تجتذب تجمعات ترامب الآلاف من المؤيدين المتحمسين لرؤيته شخصيا.

وقد استمر في تنظيم تجمعات حاشدة حتى بعدما ترك منصبه.