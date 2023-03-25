مستشار سابق للبنتاغون يكشف أخطر سيناريو لتطور الصراع في أوكرانيا

حذر المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، من تدخل وارسو العسكري لمواجهة الجيش الروسي في أوكرانيا، في ظل الهزائم التي تتعرض لها قوات كييف التي عولت بولندا عليها كثيرا.

وقال ماكغريغور، في مدونته على موقع "يوتيوب" إن "دخول وارسو في الصراع الأوكراني، ردا على سلسلة من الهزائم الكبرى لقوات نظام كييف من الجيش الروسي سيكون بمثابة كارثة".

وأضاف ماكغريغور: "في الأسبوع الماضي، كان هناك بيان مفاده أنه إذا لم يتمكن الأوكرانيون من القتال وانهارت دفاعاتهم، فسيتعين على البولنديين التدخل وشن هجوم، أعتقد أن هذا قرار خطير للغاية".

وأشار السفير البولندي لدى فرنسا، يان إمريك روسشيزيفسكي، في وقت سابق، على الهواء في قناة "LCI" إن "وارسو ستدخل في صراع مع موسكو إذا هُزمت كييف"، وفي وقت لاحق، اضطرت سفارة البلاد إلى دحض أقواله.

وأكد النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، في مقابلة مع وكالة "تاس"، إن بولندا "تجر دول الاتحاد الأوروبي إلى التصعيد في أوكرانيا ضد إرادتها".