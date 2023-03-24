كوريا الشمالية تختبر غواصة \"مسيّرة\": قادرة على شن هجوم نووي

التعليقات

حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ... الموضوع :

وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق

الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ... الموضوع :

بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!

ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ... الموضوع :

بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!

حيدر الجنابي : عين الصواب ... الموضوع :

الحشد ولد عام 1991..!

رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ... الموضوع :

"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني

محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ... الموضوع :

*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*

محمد مهدي جاسم : احسنت تقرير مفصل ... الموضوع :

الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين

ابو حسنين : ياشيخ انت تعيش بخيالك ولاتتكلم الواقع 1- لايمكن غلق الحدود لانها تحت سيطرة الاكراد وهؤلاء لا يعترفون ... الموضوع :

خطوات مهمة لمواجهة قطع تركيا للمياه عن العراق

محمد علي : اشكر الله سبحانه وتعالى على منّهِ على شيعة أهل البيت عليهم السلام بهذه المرجعية العليا المتمثلة في ... الموضوع :

رسالة السيد السيستاني الى الشيعة .. لم يقرأها أحد