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كوريا الشمالية تحذر من مساعي الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي بالكامل


أصدرت كوريا الشمالية تحذيرا ضد مطالبة الولايات المتحدة لها بالتخلي عن السلاح النووي بالكامل، قائلة إن النظام سيعتبر ذلك بمثابة "إعلان للحرب".

وأدلى المدير العام لإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية جو تشول-سو، بهذه التصريحات في بيان بعد أن دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى إصدار قرار ضد إطلاق الصواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان في الشمال، وذلك في جلسة المجلس في نيويورك.

ودعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد جميع الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى تلك الخطوة والعمل على إخلاء الشمال من الأسلحة النووية "بالكامل على نحو قابل للتحقق ولا رجعة فيه".

وقال المسؤول الكوري في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية: "أطلقت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مرة أخرى ... سلسلة من الشعارات حول نزع السلاح النووي بالكامل عفا عليها الزمن وحول وضع حقوق الإنسان".

وأضاف: "يجب على أي قوة أن تضع في اعتبارها أنه إذا حاولت نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، فسيتم التعامل معها بحزم وفقا لقانون سياسات القوة النووية"، معتبرا أن "إدانة الولايات المتحدة للشمال على مسرح الأمم المتحدة لا تكشف شيئا للعالم إلا فشل الدبلوماسية على النمط الأمريكي".

وأكد أن "الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية يعني تحديدا إعلانا للحرب".

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