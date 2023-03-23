بينها إسقاط مقاتلة "سو-24".. حصيلة روسية جديدة للعمليات في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لعملياتها في أوكرانيا، بينها إسقاط طائرة من طراز "سو-24" في منطقة خاركوف.

وأوضحت الوزارة في بيان: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية - الفضائية الروسية طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بوغوسلافكا في مقاطعة خاركوف"، لافتة إلى "إسقاط 16 طائرة من دون طيار و5 صواريخ "هيمارس" في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خاركوف وخيرسون".

وأضافت "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية، تم تحييد أكثر من 250 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 دبابات و5 مدرعات وسبع مركبات ومدافع هاوتزر من طراز"دي-20"، مشيرة إلى تدمير "مستودع الذخيرة للواء الميكانيكي 53 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من المنطقة السكنية لاستوتشكينو".

في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية، بحسب البيان، وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أرتيموفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية ودفوريتشنايا وبريستوفوي في مقاطعة خاركوف، مبيناً أن "الخسائر الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغت 70 جندياً وتدمير عربة قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين ومركبة قتالية من طراز"غراد"، بالإضافة إلى نظام مدفعي "إم-777" أمريكي الصنع".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "فوستوك" من القوات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار ونوفوميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو في هذه الاتجاهات 50 جنديًا أوكرانيًا وشاحنة بيك أب وثلاث سيارات بالإضافة إلى مدافع D-20و D-30".