الصفحة الدولية

حديث أمريكي عن "مواجهة محتملة" مع الصين


أكد قادة البنتاغون على أهمية استعداد الجيش الأمريكي لمواجهة محتملة مع الصين، وطالبوا بزيادة موازنة الدفاع 40 في المئة عن العام الماضي.

ووافق الكونغرس الأمريكي على موازنة وزارة الدفاع المقترحة البالغة 842 مليار دولار والتي من شأنها تحديث القوات في آسيا وحول العالم.

وفي شهادته أمام لجنة المخصصات الفرعية للدفاع بمجلس النواب، قال وزير الدفاع لويد أوستن "هذه موازنة مدفوعة بالاستراتيجية – موازنة مدفوعة بجدية تنافسنا الاستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية"، في إشارة إلى الزيادات في التكنولوجيا الجديدة، مثل سرعة الصوت.

وأوضح أوستن أن الموازنة تقترح إنفاق أكثر من 9 مليارات دولار، بزيادة 40 في المئة عن العام الماضي، لبناء القدرات العسكرية في المحيط الهادئ والدفاع عن الحلفاء.

وتأتي شهادة أوستن في أعقاب زيارة الزعيم الصيني شي جين بينغ لموسكو، ووسط مخاوف من أن الصين ستكثف دعمها لروسيا.

رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، قال إن سلوك الصين "يدفعها على الطريق نحو المواجهة والصراع المحتمل مع جيرانها وربما الولايات المتحدة".

وأضاف أن الحرب والاستعداد لها "مكلف للغاية، لكنه ليس باهظ الثمن مثل خوض الحرب. وهذه الموازنة تمنع الحرب وتجهزنا لخوضها إذا لزم الأمر".

وأضاف ميلي، الذي سيتقاعد في وقت لاحق من هذا العام، أن وزارة الدفاع يجب أن تواصل تحديث قواتها لضمان استعدادها للقتال إذا لزم الأمر.

وقد أدى عقدان من الحرب في العراق وأفغانستان إلى تآكل المعدات العسكرية واستعداد القوات، لذلك تعمل الولايات المتحدة على استبدال أنظمة الأسلحة وإعطاء القوات الوقت لإعادة ضبطها. وقال ميلي للكونغرس إنها تؤتي ثمارها. وأكد أن "معدلات الاستعداد التشغيلي لدينا أعلى الآن مما كانت عليه في سنوات عديدة".

وأضاف أن أكثر من 60 في المئة من القوة النشطة في أعلى حالات الاستعداد في الوقت الحالي، ويمكن أن تنتشر للقتال خلال أقل من 30 يوما، بينما يمكن نشر 10 في المئة في غضون 96 ساعة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حديث أمريكي عن "مواجهة محتملة" مع الصين
روسيا تتوعد الغرب: اعتقال بوتين يعادل إعلان حرب "نووية"
اشارات السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره عن القرآن الكريم من سورة النساء (ح 35)
موسكو تحذر من "عواقب واسعة" تطال العالم بأسره
أحرق نسخة من القرآن الكريم.. القبض على مقيم سوري في الكويت
بيلاروسيا تعلق على تزويد اوكرانيا بقذائف يورانيوم: سيكون ردنا فظيعاً
"ليس تصعيدا نوويا ".. بريطانيا ترد على تحذيرات روسيا
لافروف يحذر بريطانيا من عواقب إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
اسقاط 3 مسيرات فوق خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم
البيت الأبيض يعلق على "وساطة الصين" بشأن أوكرانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
محمد مهدي جاسم : احسنت تقرير مفصل ...
الموضوع :
الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين
ابو حسنين : ياشيخ انت تعيش بخيالك ولاتتكلم الواقع 1- لايمكن غلق الحدود لانها تحت سيطرة الاكراد وهؤلاء لا يعترفون ...
الموضوع :
خطوات مهمة لمواجهة قطع تركيا للمياه عن العراق
محمد علي : اشكر الله سبحانه وتعالى على منّهِ على شيعة أهل البيت عليهم السلام بهذه المرجعية العليا المتمثلة في ...
الموضوع :
رسالة السيد السيستاني الى الشيعة .. لم يقرأها أحد 
ر. ح. ن : هناك تناقض بتصريح الوزير فمن ناحية يقول ان الانتاج الحالي هو 15600 ميغا واط وهذا يجهز 18 ...
الموضوع :
وزير الكهرباء يكشف حجم الانتاج وما يحتاجه العراق
فيسبوك