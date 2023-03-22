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موسكو تحذر من "عواقب واسعة" تطال العالم بأسره


أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب محفوف بعواقب واسعة النطاق تطال العالم بأسره.

وقالت في تصريح نقلته قناة "روسيا-24" اليوم الأربعاء: "حجم الكارثة، الذي يقوم بإعدادها الأنجلوساكسون مرة أخرى، لا يتعلق بدولة واحدة، ولا بلدين اثنين، ولا حتى منطقة واحدة، لأن العواقب ستطال العالم بأكمله."

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "لا توجد فرصة في وقتنا الحاضر، حتى مع كل التطور العلمي وما إلى ذلك، لتحديد الضرر الناجم عن استخدام مثل هذه القذائف."

ولفتت إلى أن موسكو سوف تعلق على هذا الموضوع مع إمكانية استخدامها في إطار النزاع في أوكرانيا "ومن حيث الإعلام، وعلى المستويين السياسي والدبلوماسي".

هذا وقد تعهدت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، يوم الاثنين الماضي، في معرض ردها على سؤال أحد أعضاء مجلس اللوردات ب‍البرلمان البريطاني، بأن سلطات المملكة "ستقوم بتزويد أوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب وستزيد من فعاليتها في تدمير المركبات المدرعة."

بدوره، علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، على قرار السلطات البريطانية، موضحا أن روسيا ستضطر للرد بشكل مناسب على حقيقة أن "الغرب الجماعي بدأ بالفعل في استخدام أسلحة ذات مكون نووي".

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