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أحرق نسخة من القرآن الكريم.. القبض على مقيم سوري في الكويت


وثق أحد المقيمين من بنغلاديش في دولة الكويت قيام مقيم من الجنسية السورية بإحراق نسخة من القرآن الكريم.

وكشف اللواء المتقاعد حمد السريع عن مقطع الفيديو، الذي يوثق واقعة الحرق، عبر حسابه في موقع "تويتر"، لافتا إلى "قيام مقيم سوري بحرق نسخة من القرآن الكريم في ساحة ترابية في منطقة الجليب".

وبحسب الفيديو، استنكر صاحبه وهو البنغالي على المقيم السوري قيامه بحرق القرآن، وحاول منعه من ذلك.

ويظهر من الفيديو محاولة السوري إيقاف البنغالي عن تصويره، بعد أن هدده الأخير بإبلاغ الجهات الأمنية.

وأكد اللواء حمد السريع في تغريدته المرفقة إنه "تم ضبط المقيم السوري من قبل رجال الأمن، وإحالته إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معه".

وادعى المقيم في التحقيقات أن "هناك فتوى تجيز حرق القرآن القديم إن كان قديما".

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أحرق نسخة من القرآن الكريم.. القبض على مقيم سوري في الكويت
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