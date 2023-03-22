لافروف يحذر بريطانيا من عواقب إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء، تحذيرا من عواقب إمداد بريطانيا بقذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف والتي ستؤدي إلى تصعيد كبير للوضع.

وقال في تصريحات صحفية، أن "هذا القرار ينقل الصراع إلى مرحلة جديدة وخطيرة".

كما اعتبر أن "بلاده ستضطر في تلك الحلة إلى الرد على هذا التصعيد البريطاني بما يتماشى مع عقيدتها النووية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية".

إلى ذلك، "اتهم الدول الغربية بمعارضتها الدائمة لأي معاهدة تمنع استخدام الذخيرة المزودة باليورانيوم المنضب".