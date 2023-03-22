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اسقاط 3 مسيرات فوق خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم


أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجيف، أن الأسطول الروسي في البحر الأسود، تصدى لهجوم بطائرات مسيرة وأسقط 3 مسيرات حاولت اختراق خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، في قناته على "تيليغرام"، اليوم الأربعاء: "في الصباح الباكر، صد أسطولنا هجوما بطائرات بدون طيار. في المجموع، تم تدمير 3 مسيرات حاولت اختراق الخليج، وأطلق البحارة النار عليها من الأسلحة الصغيرة. كما اشتغلت منظومات الدفاع الجوي وتصدت لهذه الأهداف ... ولم تصب سفن الأسطول بأي أذى".

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