البيت الأبيض يعلق على "وساطة الصين" بشأن أوكرانيا

أفاد البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة لا ترى أن الصين قادرة على أن تكون وسيطا "محايدا" بين موسكو وكييف بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ب‍البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين: "لا أعتقد أنه يمكنك النظر بشكل معقول إلى الصين على أنها محايدة بأي شكل من الأشكال".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بأن خطة السلام الصينية يمكن اتخاذها كأساس لتسوية الأزمة في أوكرانيا عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لذلك.

وقال بوتين: "بالطبع، لم نتجاهل الوضع حول أوكرانيا.. نعتقد أن العديد من بنود خطة السلام التي حددتها الصين تتوافق مع النهج الروسي ويمكن اعتبارها أساسا لتسوية سلمية عندما يكون الغرب وكييف جاهزين ومع ذلك، لم نشهد بعد مثل هذا الاستعداد من جانبهم".

بدوره، أشار الرئيس الصيني إلى أن بكين تدعم السلام والحوار بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال: "الشهر الماضي، نشرت الصين موقفها بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وأود أن أؤكد أنه فيما يتعلق بهذه التسوية، فإننا نسترشد بثبات بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ونتقيد بموقف موضوعي ومحايد، ونعمل بنشاط على تعزيز المصالحة واستعادة المفاوضات. وموقفنا يقوم على أساس جوهر القضية والحقيقة. نحن دائما مع السلام والحوار، ونقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ".