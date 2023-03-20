بوتين وشي جين يبحثان الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، في الكرملين، الخطة الصينية للتسوية في اوكرانيا.

وذكرت وسائل اعلام روسية ان "بوتين، أخبر نظيره شي جين بيغ، أنه اطلع بعناية على الخطة الصينية لتسوية الأوضاع في أوكرانيا"، مشيدا "بموقف بكين المتوازن في هذا القضية، وغيرها من القضايا الدولية".

وهنأ بوتين نظيره الصيني، شي جين بيغ، "بإعادة انتخابه رئيسا للحزب الشيوعي الصيني، لولاية ثالثة".

وقال بوتين، إن "روسيا والصين حققتا خطوات مهمة في تطوير العلاقات المشتركة على مدى 10 سنوات، مشيرا إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين بأكثر من الضعف، ليصل إلى 185 مليار دولار".

وأضاف، أن "الصين تمتلك نظاما اقتصاديا، ونظام حكم ذو كفاءة عالية، بخلاف الكثير من الدول".

وأكد بوتين، أن روسيا والصين لديهما الكثير من المهام والأهداف المشتركة.