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بعد قرار توقيف بوتين.. الصين تخاطب المحكمة الجنائية الدولية


دعت الصين، اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية إلى تفادي "ازدواجية المعايير" بعد إصدارها مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية "جرائم حرب".

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين قبل ساعات من بدء الرئيس شي جينبينغ زيارة لدولة لروسيا: "على المحكمة الجنائية الدولية اعتماد موقف موضوعي وغير منحاز واحترام حصانة رؤساء الدول أمام القضاء، وتفادي التسييس وازدواجية المعايير".

وأضاف، أن "الصين ستواصل اتخاذ موقف موضوعي ومنصف في الأزمة الأوكرانية ولعب دور بناء في محادثات السلام".

هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في دفعة سياسية للرئيس الروسي، بعد أن اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وكانت المحكمة التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا، أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي على خلفيّة "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية" منذ بدء الحرب.

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