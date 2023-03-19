الصفحة الدولية

العاهل السعودي يبعث رسالة إلى الرئيس الإيراني


بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعاه فيها لزيارة رسمية إلى الرياض.

وقال مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئاسة الإيرانية، محمد جمشيدي، عبر حسابه على تويتر، إن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، رحب في رسالته للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، باتفاق البلدين الشقيقين، ودعا الرئيس الإيراني إلى زيارة رسمية إلى الرياض".

وأضاف جمشيدي، أن "الملك سلمان طالب بتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي بين البلدين"، موضحا أن "الرئيس الإيراني بدوره، رحب بدعوة الملك سلمان، وأكد استعداد إيران لتعزيز التعاون".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه سيلتقي نظيره السعودي قريبا، وذلك في أعقاب اتفاق البلدين على استئناف العلاقات بينهما بعد قطيعة دامت عدة سنوات.

وقبل نحو 10 أيام، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بياناً ثلاثياً مشتركاً، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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