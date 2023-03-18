"ما نفاه بايدن خلال زيارته السعودية قد حدث".. رواد مواقع التواصل يتداولون مقالا "بواشنطن بوست"

بعد اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، تداول رواد مواقع التواصل مقالا لمحلل الشؤون السياسية فريد زكريا، حول ما قاله بايدن إنه لن يحدث خلال زيارته الأخيرة للرياض.

وتداول نشطاء مقال فريد زكريا، حول السياسة الخارجية الأمريكية وحدث ما قال بايدن إنه لن يحدث خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية، حيث نشر المحلل السياسي المقال بصحيفة واشنطن بوست، وقال فيه: "في رحلته إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي، أصدر الرئيس بايدن إعلانا مؤكدا سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: "لن نغادر ونترك فراغا تملأه الصين أو روسيا أو إيران"..يشير للتقارب الذي حدث الأسبوع الماضي بين السعودية وإيران، بوساطة الصين، إلا أن هذا هو بالضبط ما حدث".

وأضاف زكريا في مقاله: "إعادة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية ليست في حد ذاتها حدثا زلزاليا..لقد قطعوا العلاقات قبل سبع سنوات فقط، لكن ما كشف عنه الأسبوع الماضي يكشف عن خلل عميق الجذور في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو خلل ازداد سوءا في السنوات الأخيرة".

وكانت المملكة العربية السعودية وإيران قد اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، وذلك بعد 7 سنوات من انقطاعها.