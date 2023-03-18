متحدث باسم ترامب: لا بلاغات رسمية من المدعي العام بحقه حول التهم الموجهة إليه

ذكرت شبكة CNN نقلا عن ممثل الرئيس السابق ترامب، أن الأخير لم يتلق أي معلومات رسمية من المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية - نيويورك، حول إمكانية توجيه تهم إليه الأسبوع المقبل.

وقال ممثل ترامب الذي لم تسمه CNN، اليوم السبت: "لم يتلق ترامب إشعارا من النيابة العامة بشأن احتمال توجيه أي تهم بحقه، ولكن هو محق تماما في تأكيده على براءته."

يُشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيتعرض للتوقيف القضائي بتاريخ 21 مارس الجاري بناء على مزاعم "قديمة تم حلها بشكل كامل"، مبينا أنه علم بذلك بعد تسريبات معلومات من مكتب مدعي عام مانهاتن.

وكتب ترامب على موقع Truth Social للتواصل الاجتماعي: "تشير التسريبات غير القانونية من <...> مكتب المدعي العام في مانهاتن <...> إلى أنه على الرغم من عدم ثبوت أي ذنب، بناءً على اتهامات قديمة وتم حلها تماما من قبل العديد من مدعين عامين آخرين، <...> سيتم اعتقال الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية يوم الثلاثاء المقبل."