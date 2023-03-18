روسيا تعلن مقتل 350 جندياً أوكرانياً وإسقاط 9 مسيرات خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 350 جندياً أوكرانياً وإسقاط 9 مسيرات، خلال اليوم الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أن "القوات الروسية تمكنت من القضاء على ما لا يقل عن 60 جندياً أوكرانياً في اتجاه كوبيانسك، و50 آخرين في محور جنوب دونيتسك وباتجاه زابوروجيه، و120 غيرهم في محور دونيتسك بالإضافة إلى تدمير مركبتين عسكريتين ومظومة مدفعية من نوع أوراغان".

في محور كراسنو-ليمان، أشار البيان إلى "فقدان القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، أكثر من 100 جندي بالإضافة إلى تدمير منظومة مدفعية، فضلاً عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 صاروخا من طراز "هيمارس" و"سميرتش" و"أوراغان"، ودمرت 9 طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأتم البيان، أن "القوات الروسية استهدفت كذلك بقصف مدفعي نقاط إطلاق النار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".