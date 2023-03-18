الصفحة الدولية

قيمتها "خيالية".. تقرير أمريكي يكشف خفايا تسلم ترامب هدايا من السعودية والصين


كشف تقرير صادر عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عدم كشف الرئيس السابق، دونالد ترامب، عن هدايا تلقاها من حكومات أجنبية بين عامي 2017 و2020.

ووفقا للتقرير، هناك أكثر من 100 هدية قدمت من مسؤولين أجانب، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقيمة إجمالية تزيد عن ربع مليون دولار، لم يفصح عنها ترامب وأفراد عائلته المباشرة كما هو مطلوب حسب القانون.

ويقول أعضاء مجلس النواب الديمقراطي إن اكتشاف هذه الهدايا الأجنبية غير المبلغ عنها، بما في ذلك 17 هدية من المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تزيد عن 48000 الف دولار، "يثير أسئلة مهمة السبب وراء عدم ابلاغ ترامب عن هذه الهدايا للعموم"، وما إذا كان قد تم استخدامها للتأثير على سياسة الولايات المتحدة في ظل الإدارة السابقة.

ويحدد التقرير: "في المجموع، تشير السجلات إلى أن الرئيس السابق ترامب والعائلة الأولى تلقيا 117 هدية أجنبية لم يتم الإبلاغ عنها، تقدر قيمتها بنحو 291 ألف دولار"، مسلطا الضوء على الهدايا التي لم يكشف عنها من المملكة العربية السعودية واليابان والهند والصين.

ويشار  إلى أن التقرير لا يقدم أي دليل محدد على أن سياسة الولايات المتحدة قد تأثرت بسبب هذه الهدايا.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوتين يوقع قانونا بشأن إسقاط الجنسية الأوكرانية فورا عن حاملها بعد تقديمه طلبا بذلك للسلطات الروسية
ترامب يستصرخ داعميه: سيتم اعتقالي يوم الثلاثاء وأدعو أنصاري للاحتجاج
روسيا تعلن مقتل 350 جندياً أوكرانياً وإسقاط 9 مسيرات خلال يوم
قيمتها "خيالية".. تقرير أمريكي يكشف خفايا تسلم ترامب هدايا من السعودية والصين
الجنائية الدولية توضح بشأن قرار اعتقال بوتين: ليس إدانة!
الكرملين يعلق على أمر اعتقال بوتين: مستفز وغير مقبول
روسيا ترد على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بوتين
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً باعتقال الرئيس الروسي
روسيا: سندمر الطائرات المتوجهة الى أوكرانيا من بولندا وسلوفاكيا
روسيا تعلن اسقاط مسيرة فوق جزيرة القرم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 395.26
ريال سعودي 383.14
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.75
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك