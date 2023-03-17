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الكرملين يعلق على أمر اعتقال بوتين: مستفز وغير مقبول


علق الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما رأى مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن هذه المذكرة "مجرد بداية".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "قرار الجنائية الدولية مستفز وغير مقبول".

وأضاف، أن "روسيا لا تعترف بالمحكمة ولا قيمة لقراراتها قانونيا".

من جانب آخر بين مدير مكتب الرئيس الأوكراني، كيريلو تيموشينكو أن "مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال بوتين مجرد بداية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة إن "أمر الاعتقال جاء على خلفية تهم لبوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا".

في الأثناء، قالت الخارجية الروسية في بيان إنه "بالنسبة ل‍موسكو فلا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

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