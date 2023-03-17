الصفحة الدولية

روسيا: سندمر الطائرات المتوجهة الى أوكرانيا من بولندا وسلوفاكيا


أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستدمر الطائرات المقاتلة التي تنوي بولندا وسلوفاكيا إرسالها إلى أوكرانيا، في إشارة إلى 17 مقاتلة أعلن البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تزويد كييف بها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "هذه المعدات العسكرية ستتعرض للتدمير أثناء عملية خاصة".

وأضاف: "قرار تزويد كييف بمقاتلات (ميغ 29) مثال خاص على كيفية قيام عدد من دول الناتو بزيادة مشاركتها في الصراع"، الذي بدأ منذ أكثر من عام.

وكانت بولندا قد أعلنت، الخميس، أنها ستنقل ل‍أوكرانيا 4 طائرات مقاتلة سوفيتية التصميم، من طراز "ميغ 29" خلال أيام.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين: "في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة 4 طائرات تعمل بشكل كامل ل‍أوكرانيا".

وأضاف: "يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية حاليا، ومن المحتمل أن يتم نقلها تباعا. لذلك يمكننا القول إننا على وشك إرسال طائرات الميغ هذه إلى أوكرانيا".

وأشار الرئيس إلى أن "بولندا لديها حاليا أكثر من 10 طائرات ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. لا تزال هذه الطائرات في الخدمة في القوات الجوية البولندية. إنها في سنوات عملها الأخيرة، لكن غالبيتها لا تزال تعمل بكامل طاقتها".

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس حكومة سلوفاكيا إدوارد هيغر، الجمعة، أن براتيسلافا ستسلم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة من الطراز ذاته، لتصبح سلوفاكيا ثاني دولة عضو في حلف الناتو تتخذ قرارا من هذا النوع بعد بولندا.

وقال هيغر للصحفيين: "سنرسل 13 من طائراتنا من طراز (ميغ 29) ل‍أوكرانيا"، مشيرا إلى أن براتيسلافا سترسل أيضا ل‍كييف نظام الدفاع الجوي "كوب".

وكان البيت الأبيض أعلن أن قرار بولندا لا يغير الموقف الأميركي المعارض لإرسال طائرات أميركية إلى كييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن قرار بولندا "لا يغير حساباتنا فيما يتعلق بطائرات (إف 16)"، مضيفا أن الخطوة البولندية "لا تؤثر ولا تغير" ذلك.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا: سندمر الطائرات المتوجهة الى أوكرانيا من بولندا وسلوفاكيا
روسيا تعلن اسقاط مسيرة فوق جزيرة القرم
زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة اذربيجان الايرانية
تركيا.. ارتفاع ضحايا "كارثة " الفيضانات الى 15 قتيلا
مجلس الامن الدولي يتخذ قراراً جديداً يخص بعثة الأمم المتحدة بالسودان
فيضانات "مدمرة" تجتاح تركيا وتوقع ضحايا
الشرطة الايرانية تعلن عن اكتشاف عبوتين ناسفتين في العاصمة طهران وإبطال مفعولهما
الجيش الروسي يسيطر على بلدة زالزنيانسكي
بوتين عن الصراع في أوكرانيا: روسيا تناضل من أجل وجود دولتها
بعد زيادة أعداد كبار السن.. الصين تخطط لرفع سن التقاعد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.44
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك