زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة اذربيجان الايرانية

اكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.

وقال الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر في محافظة أذربيجان الغربية حميد محبوبي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "زلزالا قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب المحافظة بالقرب من مدينة خوي عند الساعة 15:17 دقيقة وعلى عمق 16 كيلومترا".

وأضاف محبوبي: "في أعقاب هذا الحادث، تم إرسال 3 فرق من خبراء الهلال الأحمر إلى الموقع لتقدير حجم الأضرار المحتملة، وتم وضع جميع قواعد الهلال الأحمر في المحافظة في حالة تأهب".

وتابع: "لا توجد معلومات مفصلة حول مقدار الأضرار المحتملة في هذا الحادث".

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية، واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وفي الـ 26 من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006 تعرضت مدينة بم التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران لزلزال بقوة 6.6 درجة، أوقع 42 ألف قتيل وقرابة 50 ألف جريح، كما دمر الآلاف من الوحدات السكنية.

وكان زلزال عنيف ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصًا، فضلاً عن انهيار آلاف الوحدات السكنية.