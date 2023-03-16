تركيا.. ارتفاع ضحايا "كارثة " الفيضانات الى 15 قتيلا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الانزلاقات والانهيارات الطينية في جنوب شرق البلاد إلى 15 قتيلا.

وقال الوزير، "في أديامان قتل شخصان في سانليورفا 13 شخصا نتيجة الفيضانات.. تتواصل أعمال البحث والإنقاذ للعثور على 5 أشخاص مفقودين".

وغمرت المياه مئات المنازل في المحافظات، ودمرت الجسور والطرق بشكل جزئي بسبب هطول الأمطار الغزيرة (200 ملم لكل متر مربع). حيث تواصل فرق الإنقاذ إجلاء السكان المحليين إلى مناطق آمنة.

ووفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، سيستمر هطول الأمطار في مقاطعتي أديامان وسانليورفا لمدة يومين، وبالتالي لا يتم استبعاد فيضانات وتدفقات طينية جديدة.