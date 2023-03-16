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مجلس الامن الدولي يتخذ قراراً جديداً يخص بعثة الأمم المتحدة بالسودان


صوّت مجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام، بينما تكافح الدولة الأحدث في العالم لتنفيذ اتفاق سلام هش أنهى حربا أهلية وسط استمرار أعمال العنف.

وصوت 13 من أصل 15 عضوا في المجلس لتمديد تفويض البعثة المعروفة باسم "يونيمس" حتى 15 آذار 2024، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حض رئيس البعثة نيكولاس هايسوم حكومة جنوب السودان على تنفيذ اتفاق السلام بهدف إجراء انتخابات "ذات صدقية" العام المقبل.

ومن المتوقع أن تحافظ "يونيمس"، البعثة الأكثر كلفة في الأمم المتحدة بميزانية تصل الى 1,2 مليار دولار، على "مستويات قوتها بحد أقصى يبلغ 17 ألف جندي و2,101 من أفراد الشرطة".

ومهمة البعثة بموجب قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه هي حماية المدنيين وتحسين ظروف إيصال المساعدات الإنسانية ودعم تنفيذ عملية السلام ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.

وعام 2018 بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات في جنوب السودان وأودت بحياة 380 ألف شخص على الأقل، شكل الرئيس سالفا كير ومنافسه رياك مشار حكومة انتقالية واتفقا على توحيد الجهود في ظل جيش واحد لحماية السكان من النزاعات والكوارث المناخية.

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