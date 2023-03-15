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الشرطة الايرانية تعلن عن اكتشاف عبوتين ناسفتين في العاصمة طهران وإبطال مفعولهما


أعلنت الشرطة الإيرانية، اكتشاف عبوتين ناسفتين في العاصمة طهران وإبطال مفعولهما، ومنع وقوع تفجير في المدينة.

وقال المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي، العميد سعيد منتظر المهدي، إن أفرادا من مخابرات القوى تلقوا تقارير من مواطنين بشان وجود عبوتين مشبوهتين في إحدى مناطق مدينة طهران، فتوجهوا إلى المكان على الفور.

وأضاف المتحدث، حسب وكالة أنباء "فارس"، أن "يقظة فريق البحث، والتحييد في الوقت المناسب منعا وقوع حادث، كان سيؤدي إلى إصابات وأضرار مادية ملحوظة".

وأشار إلى أن "هناك جهودا تبذل لاعتقال صانعي تلك العبوات الناسفة"، قائلا إن "تعاون المواطنين والشرطة كانت له دائما نتائج مثمرة".

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