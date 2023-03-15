الجيش الروسي يسيطر على بلدة زالزنيانسكي

سيطرت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، على بلدة زالزنيانسكي بالقرب من أرتيوموفسك، بعد أنباء عن انسحاب القوات الأوكرانية من المنطقة.

وأعلن مؤسس شركة "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوزين، أن عناصر المجموعة القتالية فرضوا سيطرتهم على بلدة زالزنيانسكي بالقرب من أرتيوموفسك.

صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك (باخموت) من خلال الطرق الريفية والحقول سيراً على الأقدام، تاركة معداتها عالقة.

وقال غاغين، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بشكل دوري، تحاول بعض الوحدات المتفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من أرتيوموفسك".