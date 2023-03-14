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بعد زيادة أعداد كبار السن.. الصين تخطط لرفع سن التقاعد


تخطط الصين لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي وعلى مراحل للتعامل مع زيادة أعداد كبار السن في البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة غلوبال تايمز الصينية، الثلاثاء، نقلا عن ‬خبير كبير يعمل بوزارة الموارد البشرية الصينية.

وقال جين ويغانغ، رئيس الأكاديمية الصينية لعلوم العمل والضمان الاجتماعي، إن الصين تتطلع إلى "مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد"، مما يعني أنه سيزيد لعدة أشهر في بادئ الأمر وسيرتفع تباعا فيما بعد.

ونقلت صحيفة غلوبال تايمز المدعومة من الدولة عن جين قوله "إن من قاربوا على سن التقاعد سيكون عليهم تأجيل التقاعد لعدة أشهر".

وأضاف جين أن الشباب قد يعملون لعدة سنوات أكثر ولكنهم سيتمتعون بفترة تكيف وانتقال طويلة.

وأضاف "أهم ميزة في الإصلاح هي السماح للأفراد باختيار موعد تقاعدهم وفقا لظروفهم وحالتهم".

ولم تعلن الصين بشكل رسمي بعد رفع سن التقاعد الذي يصنف ضمن الأدنى في العالم، وهو 60 عاما للرجال و55 عاما للنساء العاملات في وظائف إدارية و50 عاما للنساء العاملات بالمصانع.

وقال رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ أمس الاثنين إن الحكومة ستجري دراسات وتحليلات دقيقة لطرح سياسة حكيمة في هذا الشأن.

وبينما يتراجع عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة وتتقدم أعمارهم، يتزايد الضغط على ميزانيات المعاشات، وهو ما يجعل الأمر أكثر إلحاحا لصانعي السياسات لمعالجة الأمر.

ويرجع ذلك جزئيا إلى سياسة تحديد النسل التي لم تكن تسمح لكل زوجين سوى بإنجاب طفل واحد منذ عام 1980 إلى عام 2015.

وتتوقع اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ستين عاما فأكثر سيزداد من 280 مليون إلى أكثر من 400 مليون بحلول عام 2035، ليتساوى مع إجمالي عدد السكان الحالي في بريطانيا والولايات المتحدة مجتمعتين.

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