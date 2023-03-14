الصفحة الدولية

ولاية أمريكية تعتزم فرض عقوبة الإعدام على من تجهض جنينها


يعتزم مشرعو الحزب الجمهوري في ساوث كارولينا الأمريكية في إجراء تغيير على القانون الجنائي للولاية من شأنه أن يسمح بفرض عقوبة الإعدام على المرأة التي تقوم بإجهاض جنينها.

ومشروع القانون الذي يطلق عليه "قانون الحماية المتساوية قبل الولادة في ولاية كارولينا الجنوبية لعام 2023"، سيعيد تعريف "الشخص" بموجب قانون الولاية ليشمل البويضة المخصبة، مما يمنحها عند نقطة الحمل حماية متساوية بموجب قوانين جرائم القتل في الولاية، بما في ذلك عقوبة الاعدام.

وينص مشروع القانون على استثناء للحامل التي خضعت لعملية إجهاض "لأنها أجبرت على القيام بذلك بسبب التهديد بالموت الوشيك أو الإصابة الجسدية الجسيمة". كما أنه يوفر استثناء إذا كان الإجراء ضروريا لتجنب وفاة الأم "عندما تتم محاولة جميع البدائل المعقولة لإنقاذ حياة الطفل الذي لم يولد بعد أو لم تكن هناك أي بدائل متاحة".

ولا ينص مشروع القانون على استثناء حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، وهي النقطة التي استهدفتها النائبة الجمهورية نانسي ميس في قاعة مجلس النواب الأسبوع الماضي، منتقدة حزبها بسبب سياساته التقييدية للإجهاض.

يذكر أن 18 ولاية أمريكية على الأقل فرضت حظرا شبه كامل للإجهاض، ومنعت المحاكم ثماني ولايات هذا الحظر.

وقضت المحكمة العليا في ساوث كارولينا بأن حظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل غير دستوري.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد السعودية.. مباحثات إيرانية بحرينية "مرتقبة" لاستئناف العلاقات
"صفعة" صينية جديدة لأمريكا في أوكرانيا
ترامب: إغلاق بنكين أمريكيين "علامة سيئة" لاقتصاد الولايات المتحدة
ولاية أمريكية تعتزم فرض عقوبة الإعدام على من تجهض جنينها
روسيا: لن يكون هناك أي لغة أوكرانية في زابوريجيا
بريطانيا تعتزم حظر تيك توك على الأجهزة الحكومية
3 هزات ارتدادية جديدة تضرب تركيا
بعد الاتفاق الأخير.. قمة مرتقبة تجمع دول الخليج وإيران
تعليق إيراني جديد يخص الاتفاق مع السعودية
قرداحي معلقاً على الاتفاق السعودي الإيراني: وصلني حقي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.01
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك