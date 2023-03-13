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بريطانيا تعتزم حظر تيك توك على الأجهزة الحكومية


تعتزم المملكة المتحدة حظر تطبيق "تيك توك" من الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن بالنسبة إلى التطبيق الصيني، وذلك وفقاً لمطلعين على خطط الحكومة البريطانية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أن الحكومات الغربية أصبحت أكثر قلقاً بشأن الخطورة الأمنية المحتملة لتطبيق "تيك توك"، في ظل المخاوف بشأن الشركة الأم "بايت دانس ليمتد".

كان الكونغرس الأميركي قد حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية العام الماضي، كما أمرت المفوضية الأوروبية موظفيها بإلغائه من أجهزتهم بحلول 15 آذار الحالي.

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