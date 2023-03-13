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3 هزات ارتدادية جديدة تضرب تركيا


أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تعرض مناطق في ولايتي هاتاي وملاطية لعدة هزات أرضية صباح اليوم الاثنين وصلت شدتها إلى 4.7 على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول أن منطقة حصة بولاية هاتاي تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات، عند الساعة 05:23 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 11.52 كلم تحت سطح الأرض.

كما تعرضت منطقة بوتورغة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات في الساعة 4.34 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كلم، والهزة الثانية كانت بقوة 4.5 درجات أيضا ووقعت في الساعة 5.13 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كلم.

وتأتي هذه الهزات الارتدادية، عقب زلزالين مدمرين ضربا جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7.6 درجات، في السادس من فبراير الماضي، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأدت الكارثة التي كان مركزها ولاية كهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.

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