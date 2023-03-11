طالب أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقال سوسكين: "هذا غير مقبول بشكل قاطع. أنت يا زيلينسكي تدمر الأمة الأوكرانية، لم يتم انتخابك لهذا، لذلك، يجب إجراء انتخابات مبكرة".

وأشار إلى أن تصرفات الرئيس الأوكراني أدت إلى تشكل ديكتاتورية في البلاد، ووضع القوات الأوكرانية سيء للغاية لدرجة أن السلطات بدأت في إخفاء المعلومات.

وتابع: "ما يحدث نوع من الجنون، لا يوجد تعبير آخر لوصفه".

ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الرغبات داخل أوكرانيا لصالح وقف إطلاق النار في تزايد، مما يؤدي إلى انقسام أكبر في المجتمع.