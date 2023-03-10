أصل كورونا.. مطالبة أمريكية بكشف خفايا "استخباراتية"

تبنّى مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، بعد مجلس الشيوخ، مشروع قانون يطالب إدارة الرئيس جو بايدن برفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول منشأ فيروس كورونا.

وصوّت مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي، لصالح مشروع القانون، والآن سيتم إرساله إلى رئيس البلاد للتوقيع عليه.

وفي وقت سابق، أفاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بأن الفرضية الأكثر ترجيحا هي أن فيروس كورونا تم تطويره مختبريا، وأن تفشي الوباء ناجم عن حادث عرضي وقع في مختبر ووهان الصيني.