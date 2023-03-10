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المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو بعد اتفاق التطبيع بين إيران والسعودية


شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية اتفاق إيران والسعودية على تطبيع العلاقات بمبادرة صينية.

وقال زعيم "حزب الوحدة الوطنية" الإسرائيلي، وزير الدفاع السابق بيني غانتس، "إن نتنياهو مشغول بالانقلاب القضائي وأهمل الأمن.. هذه نتيجة ترك نتنياهو الاهتمام بالأمن والمواطنين والانشغال بالانقلاب القضائي".

من جهته، أفاد رئيس الحكومة السابق يائير لابيد، بأن الاتفاق بين السعودية وإيران فشل ذريع للسياسة الخارجية لحكومة إسرائيل وانهيار للجدار الأمني الإقليمي الذي عملوا على بناءه ضد إيران.

وأعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، التي قطعت العام 2016.

وبحسب بيان ثلاثي، فقد جرى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

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المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو بعد اتفاق التطبيع بين إيران والسعودية
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