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الصين تُعيد انتخاب شي جين بينغ رئيسا لولاية ثالثة


أعاد نواب المجلس الوطني الصيني لنواب الشعب، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ بالإجماع رئيسا للصين لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.

كما أعيد انتخاب شي رئيسا للجنة العسكرية المركزية، في ثاني أهم منصب في سلم السلطة في البلاد، وذلك بعد حصوله في أكتوبر على تمديد لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني.

وجاءت نتيجة تصويت النواب التي أعلنت قبيل الساعة 11 صباح اليوم بالتوقيت المحلي نهائية: 2952 صوتا لصالح شي، وصفر أصوات معارضة وصفر امتناع.

بذلك أصبح شي (69 عاما) أول رئيس صيني يتم انتخابه لولاية ثالثة، بعد أن انتخب لأول مرة رئيسا للبلاد في مارس 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في مارس 2018.

وبدأ المحللون الحديث عن خطط شي للترشح لولاية ثالثة في 2018، عندما أدرج تعديل في الدستور الصيني للسماح لنفس الشخص بشغل منصب رئيس الدولة لعدد غير محدود من الولايات، وذلك بعد أن كان الحد الأقصى لا يزيد عن ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.

ومؤخرا وصفت صحيفة الشعب اليومية شي في سيرة ذاتية نشرتها عنه، بأنه "زعيم لا يكل"، مشيدة بروح التضحية لديه ومؤكدة أن "الناس العاديين ينظرون إليه على أنه قريب عزيز".

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