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كوريا الشمالية تحذر اعدائها بأطلاق صاروخ قصير المدى


أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، صاروخا بالستيا قصير المدى باتجاه البحر، وذلك قبل أيام من تدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول: إنها "رصدت عملية الإطلاق من مدينة نابو الساحلية الكورية الشمالية صباح الخميس".

وأضافت "يواصل جيشنا استعداده لأي شيء ويتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في الوقت الذي نشدد فيه مراقبتنا ويقظتنا".

ويأتي إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي في وقت تستعدّ القوات الأمريكية والكورية الجنوبية لبدء أهم تدريبات عسكرية مشتركة خلال خمسة أعوام في 13 مارس/ آذار، تحت اسم "أولتشي فريدوم شيلد".

وتقول واشنطن وسيول، إن التدريبات دفاعية، لكن بيونغ يانغ تعتبرها تدريبات من الأعداء على غزو أراضيها أو الإطاحة بنظامها

ونهاية فبراير/ شباط، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صواريخ كروز، بعد إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات في واشنطن تحاكي ردودا على هجوم نووي كوري شمالي.

والعلاقات بين بيونغ يانغ وسيول في أدنى مستوياتها منذ سنوات.

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