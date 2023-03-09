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البيت الأبيض: نظام "باتريوت" لن يساعد أوكرانيا في اعتراض الصواريخ الروسية


 

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" لن يساعد أوكرانيا في اعتراض الصواريخ الروسية المجنحة.

وقال كيربي، خلال مقابلة مع قناة "CNN": "نظام باتريوت مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية، وهو غير فعال في التصدي للصواريخ المجنحة، وبالتأكيد لن يكون فعالا ضد الطائرات المسيرة.. هذه الأسلحة بالتحديد هي التي تستخدمها القوات الروسية في كثير من الأحيان".

وأضاف أن "عجز أوكرانيا عن اعتراض الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ليس مفاجئا أيضا.. فهذه الصواريخ، بشكل عام، يصعب اعتراضها".

وفي كانون الاول، أعلنت الولايات المتحدة نيتها تزويد أوكرانيا بأول بطارية "باتريوت" وقالت إن تسليمها سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي وقت لاحق، أعلنت ألمانيا وهولندا عن تسليمهما كييف هذه المنظومات، التي يفترض أن تدخل ميدان الخدمة في أوكرانيا قريبا، بعد اتمام الجيش الأوكراني التدريبات على استخدامها.

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