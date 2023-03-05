روسيا تعلن تدمير مركز قيادة القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مركز القيادة والمراقبة التابع للقوات الأوكرانية، من قبل أطقم المدفعية، مستخدمين مدفع "نونا 2إس 9" ذاتي الدفع.

وكتبت الوزارة على حسابها في "تيليغرام": "في سياق عمليات الاستطلاع والبحث، اكتشف مظليون الاستطلاع التابعون لمجموعة (المركز)، نقطة تجمع قوات لفصيلة من النازيين الأوكرانيين الذين استقروا فيها".

وأضافت الوزارة: "تم نقل إحداثيات مواقع العدو على الفور إلى نقطة التحكم في المدفعية بعد ذلك، قامت أطقم مدفعية (نونا) ذاتية الدفع وبمساعدة مسيّرة لتصحيح المسار بدك معاقل القوات الأوكرانية، وتم القضاء على جميع من فيها".

وأضافت الوزارة، أنه "في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية، ضربت أطقم وحدات المدفعية ذاتية الدفع، قوات العدو المتمركزة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".